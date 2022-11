A seulement 16 ans, il rentre en jeu avec l'Italie et bat (presque) un record de précocité

Monté au jeu lors des dernières minutes de la rencontre, Simone Pafundi a reçu là un très beau cadeau de la part de Roberto Mancini.

A 16 ans, 8 mois et 2 jours, il est le plus jeune international italien depuis plus de 110 ans, après Rodolfo Gavinelli (en 1911) et Renzo De Vecchi (en 1910).

Pafundi pourra se targuer donc de cette splendide première étape dans sa jeune carrière, lui qui n'a disputé que...22 minutes cette saison en Serie A. Il était d'ailleurs devenu le premier joueur de la génération 2006 à apparaître sur les pelouses du championnat italien.

