La Belgique...en finale de la Coupe du monde ? Le pronostic fou d'une agence de statistiques réputée

Gracenote, agence réputée de statistiques dans le milieu du sport, a révélé ses résultats portant sur le déroulement le plus probable de la Coupe du monde 2022, jusqu'à la finale prévue le 18 décembre prochain. Et l'on se surprend à apprendre que la Belgique pourrait aller très loin dans le tournoi, le plus loin de son histoire même...

Les Diables auraient en effet 57 % de chances battre l'Allemagne en huitièmes. Ensuite, la Belgique partirait gagnante en quarts et en demis, avec 54 % de chances de l'emporter, contre le Portugal puis contre la France. En finale, les Belges partiraient cette fois perdants, face au Brésil (avec seulement 36 % de chances de remporter le trophée suprême).

L'agence précise qu'elle s'est basée sur plus d'un million de simulations pour arriver à ces résultats. Cependant, la simulation sera mise à jour durant la Coupe du monde, ce qui pourrait donc induire des changements.

🧮 - The most likely knockout bracket according to our #WorldCup2022 forecast.



You can follow how this changes throughout the competition at the Nielsen World Cup Data Hub: https://t.co/1wfLLX2RLk



Lots of other cool content there too. pic.twitter.com/eZ5jcYL3HG