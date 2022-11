Gregg Berhalter (Etats-Unis) : "Le Pays de Galles est sous-estimé"

Les Etats-Unis débuteront leur Coupe du monde ce lundi soir (20h), par une rencontre face au Pays de Galles.

Gregg Berhalter, le sélectionneur des Etats-Unis, se méfie de son prochain adversaire. "Nous voulons être une équipe agressive dans ce match. Nous voulons être capables de leur faire mal, mais nous savons aussi qu'ils ont des forces et des menaces et nous voulons être capables de les éliminer", a-t-il déclaré selon The Guardian. "C'est une équipe sous-estimée."

Berhalter a ensuite dévoilé une partie de ses plans. "Nous avons donc choisi des joueurs qui, selon nous, sont capables de prester dès le début, tout en gardant à l'esprit que nos remplacements seront très importants dans ce match, et tout au long de la Coupe du monde. Nous savons que ce ne sont pas seulement les 11 hommes sur le terrain ; nous allons avoir besoin des solutions pour entrer sur le terrain et aider ce groupe à obtenir la victoire."

Les Etats-Unis sont versés dans le groupe B, avec comme autres adversaires l'Angleterre et l'Iran.