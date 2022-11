Charleroi sanctionne ses Ultras après les incidents contre Malines

Alors que Charleroi menait à domicile face à Malines, les Ultras de la T4 carolo ont forcé l'arrêt du match.

Suite aux incidents datant du 12 novembre dernier, le Sporting de Charleroi a communiqué quant aux sanctions qui seront appliquées à ses supporters concernés.

"Après concertation avec la Ville et la Police de Charleroi, le Sporting a décidé de :

-Sanctionner les 2 groupes de supporters ayant été à l’origine des événements, et ayant reconnu leurs responsabilités publiquement : les Storm Ultras et le Block 22 dont les représentants ont été reçus par la Direction hier soir. Ceux-ci seront exclus des matches du Sporting pour 5 matches (2 à domicile et 3 à l’extérieur) ;

-Imposer des exclusions civiles aux auteurs identifiés des dégâts et jets d’objets ; poursuivre les auteurs identifiés personnellement au Civil et de leur faire assumer les conséquences financières de leurs actes ;

-Ne plus tolérer aucune violence et nouveaux écarts à l’avenir. Le Sporting se montrera intransigeant vis-à-vis des auteurs, la violence n’ayant pas sa place dans et autour des stades de football."

Le groupe des ultras carolos, les Storm Ultras, ont ensuite réagi via Facebook, en déclarant avoir "pris acte de la décision" à leur égard.

"Le groupe a répété à la direction et à Mehdi Bayat en particulier de changer et d’améliorer tant le mode de communication transparent que celui de l’anticipation sportive. Tous ces événements auraient pu être évités très facilement. Le groupe a répété les dangers et les limites de l’omnipotence des casquettes occupées par son administrateur - général et l’incite à reconsidérer urgemment cette stratégie qui montre ses limites. Tant pour lui que pour le RCSC. La direction a pris acte de ces remarques et a déclaré qu’elle en tiendrait compte."