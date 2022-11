Le pays organisateur du Final Four de la Ligue des nations est connu

L'UEFA a communiqué le pays qui organisera le dernier carré de la Ligue des nations. La compétition se déroulera en juin 2023.

Les Pays-Bas accueilleront la finale de la Ligue des Nations. L'UEFA l'a annoncé ce mardi. Les Pays-Bas, tombeurs de nos Diables en phase de groupes, y affronteront l'Italie, la Croatie et l'Espagne.

Les demi-finales se dérouleront les 14 et 15 juin. Le 18 juin, la finale et la petite finale suivront. Les villes concernées seront Rotterdam et Enschede.

La France a remporté la finale de 2021 contre l'Espagne 1-2 en Italie. La France, championne en titre, ne sera donc pas là. Elle était déjà éliminée en phase de groupe.

Le nouveau président de l'Union belge de football, Paul van den Bulck, avait déclaré en septembre dernier nourrir l'ambition d'organiser le Final Four de ce tournoi, en cas de qualification de la Belgique.