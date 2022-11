Une date a été trouvée pour juger l'arrêt du match Charleroi - Malines

Non, la Pro League n'a pas encore statué sur la rencontre entre Charleroi et Malines, même si l'issue semble décidé à l'avance.

Le 12 novembre, les choses ont mal tourné lors de Charleroi - Malines. Lors de ce match de la 17e journée, les supporters de Charleroi ont manifesté leur mécontentement. Lorsque les supporters ont lancé des fumigènes sur la pelouse pour la troisième fois, le match a été définitivement arrêté à la 67e minute. Charleroi menait 1-0.

La Pro League a déjà infligé une amende de 50 000 euros à Charleroi pour le comportement de ses supporters. Sporza annonce que le Conseil de discipline du football professionnel examinera cette affaire le 16 décembre. Charleroi risque de perdre le match avec une défaite par forfait. En outre, les Zèbres pourraient également devoir payer une amende supplémentaire. Un match ou plusieurs sans supporters pourraient faire partie de la sanction.

Si Malines gagne trois points de plus, il dépassera Charleroi au classement. Malines est actuellement 13ᵉ avec 18 points. Charleroi est une place plus haut avec un point de plus.