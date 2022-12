Décès d'Erion Kajtazi, jeune talent de 17 ans suivi par Anderlecht

A seulement 17 ans, le jeune Erion Kajtazi est décédé des suites d'un arrêt cardiaque ce samedi lors du match amical entre Trepca 89 et le KF A&N. La triste nouvelle a été annoncée par la fédération de football du Kosovo.

International U17 (8 sélections) avec le Kosovo, le milieu de terrain avait réalisé des tests en septembre dernier au Sporting d'Anderlecht.

Kosovo U17 player Erion Kajtazi died after a heart attack he suffered playing with Trepca 89 against A&N.



We send our condolences to his family, friends and relatives. pic.twitter.com/tTdVBBwUec