Quatre ans après, la revanche du Japon? "Nous n'avons pas oublié ce match contre la Belgique"

Le Japon espère enfin atteindre les quarts de finale du Mondial, quatre ans après être passé tout près de l'exploit contre les Diables Rouges.

Vainqueurs du groupe de la mort, après avoir dominé l'Espagne et l'Allemagne, le Japon est l'une des bonnes surprises du début de Coupe du monde. Et les Samouraïs Bleus espèrent évidemment avancer encore plus loin et offrir à leur pays un premier quart de finale en Coupe du monde.

Pour atteindre cet objectif et donc se défaire de la Croatie en huitième de finale, les Japonnais pourront s'appuyer sur l'expérience d'il y a quatre ans et un huitième de finale qu'ils semblaient avoir en mains contre les Diables Rouges. "Nous n'avons évidemment pas oublié ce match", a insisté Yuto Nagatomo ce dimanche en conférence de presse.

"Nous étions dévastés après cette défaite", confirme, pour sa part, l'entraîneur japonais. "Mais cette expérience a été précieuse et nous devrons nous en servir pour affronter la Croatie", ajoute Hajime Moriyasu, qui estime que ses joueurs "ont tous progressé" depuis cette douloureuse défaite en Russie.