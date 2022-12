Done-deal : Ronaldo file en Arabie Saoudite

L'affaire semble conclue : Cristiano Ronaldo jouera pour Al-Nassr à partir du 1er janvier. Avec un contrat très lucratif à la clé.

Ronaldo signera un contrat de deux ans et demi et gagnera la somme folle de deux cents millions d'euros par saison, écrit le plus grand journal sportif espagnol Marca, qui avait été le premier à signaler l'intérêt du club de Al-Nassr. Cela fera de l'attaquant l'athlète le mieux payé au monde. En comparaison, les stars du Paris Saint-Germain Lionel Messi et Neymar reçoivent environ 75 et 70 millions par saison.

À Al-Nassr, Ronaldo retrouvera le Français Rudi García comme entraîneur. David Ospina est le gardien de but du club. Ronaldo était sans club depuis que Manchester United avait résilié son contrat. Cette décision a été prise à la suite de son interview explosive avec Piers Morgan, dans laquelle il a critiqué tout et tout le monde, y compris son manager Erik ten Hag. Actuellement, l'attaquant joue avec le Portugal à la Coupe du monde.