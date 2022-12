La Pologne a été battue par la France (1-3) ce dimanche, lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde au Qatar.

La marche était tout simplement trop haute pour la Pologne lors de son duel face à la France. Le sélectionneur des Aigles Blancs, Czeslaw Michniewicz a pointé du doigt un certain Kylian Mbappé. "Il n'y a pas besoin d'être sélectionneur pour connaître le point fort de la France. Mais il n'y a aucune recette magique pour arrêter Mbappé, c'est un joueur fantastique. Il nous a fait beaucoup de mal. C'est une grande star, je vais le soutenir à l'avenir. Il y a Cristiano Ronaldo, Messi, Lewandowski, mais quelqu'un doit prendre la relève, et Mbappé l'incarne parfaitement", a lâché le technicien polonais à l'issue de la rencontre.

"Mbappé, on a travaillé sur lui, nous nous concentrions sur les ailiers dans notre tactique, avec des prises à deux. Mbappé et Dembélé, c'est difficile de les arrêter tous les deux en même temps. On voulait amener plus de joueurs sur Mbappé pour pouvoir l'arrêter. Le souci, c'est qu'il y a aussi Giroud, qui est un grand joueur, intelligent, il est souvent dans la surface", a conclu Czeslaw Michniewicz.