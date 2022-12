Flashback 2009 : La Hongrie, le premier grand match d'Eden Hazard avec les Diables

Pour sa 8e sélection, Eden Hazard n'a pas fait dans la dentelle : deux passes décisives, une large victoire 3-0 contre la Hongrie. Le début d'une grande aventure.

Ce mercredi matin, Eden Hazard a officiellement annoncé qu'il prenait congé des Diables Rouges. L'heure pour nous de nous repencher sur les plus grands moments de notre capitaine en sélection.

Alors qu'il venait de fêter sa première "cap" un an plus tôt contre le Luxembourg, Eden Hazard est titulaire sur la pelouse de Gand pour une rencontre amicale contre la Hongrie. Ce 14 novembre 2009, il s'agit de la 3e titularisation du Lillois avec notre équipe nationale.

Ce jour-là, on retrouve dans le onze des Diables plusieurs joueurs qui feront les beaux jours de la nouvelle génération : Jan Vertonghen, Nicolas Lombaerts, Thomas Vermaelen, Marouane Fellaini, Kevin Mirallas et donc Eden Hazard sont titulaires, sous les ordres de Dick Advocaat. Vincent Kompany disputera la seconde période. Aux côtés des Sepp De Roover, Jean-François Gillet et Tom De Sutter, ces jeunes joueurs doivent prendre le pouvoir et préparer l'avenir.

Un jeune gamin de 18 ans, évoluant alors à Lille, va prendre les commandes de la rencontre et la faire pencher en faveur de la Belgique : Eden Hazard. Après une première passe décisive pour l'ouverture du score de Marouane Fellaini quelques minutes avant le repos, le Brainois remet le couvert, en seconde période, d'un très bon coup-franc botté sur la tête d'un Thomas Vermaelen qui fait mouche. La Belgique mène 2-0, sur deux passes décisives de son nouveau prodige.

D'un penalty de Kevin Mirallas à l'heure de jeu, la Belgique portera le score à 3-0 et remportera cette rencontre amicale lors de la première masterclass d'Eden avec les Diables. La première d'une longue série. ​