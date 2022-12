Anderlecht cherche un renfort spécifique cet hiver

Jesper Fredberg, le nouveau directeur sportif d'Anderlecht, sait ce qu'il faut faire. Il a souligné à plusieurs reprises hier qu'il voulait d'abord donner une chance à tout le monde dans le groupe actuel avant d'envisager des renforts. Mais un poste crucial est déjà clair : il faut un attaquant.

Brian Riemer est arrivé à cette conclusion après seulement quelques jours d'entraînement en Crète. Il a un bon attaquant avec Fabio Silva, mais ce n'est pas un garçon qui est un point d'ancrage. Le Portugais aime s'impliquer dans le jeu.

Fredberg le sait et est déjà à la recherche d'une option abordable quelque part. Les Mauves veulent un attaquant solide et fort de la tête. C'est un profil qu'ils n'ont pas en interne. Esposito est parti et Raman ne correspond pas à cette description non plus, tout comme Mario Stroeykens.