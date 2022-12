Bernd Storck fait déjà le ménage en envoyant trois joueurs dans le noyau B et évoque Lamkel Zé

Remercié du côté d'Eupen, Bernd Storck a rebondi Courtrai où il devra maintenir les Kerels en D1A.

Aleksandar Radovanovic, Alexandre De Bruyn et Amine Benchaib ont été rapidement relgégués au sein du noyau B par Bernd Storck.

De Bruyn et Benchaib ne font pas partie des plans du nouveau coach de Courtrai tandis que Radovanovic a fait des siennes. "Il s'est mis au-dessus du club. D'abord, il n'est pas venu pendant une semaine et a communiqué via son agent. Et le club a eu des problèmes avec lui auparavant, quand il voulait aussi partir. J'ai trouvé que c'était un manque total de respect pour le nouvel entraîneur. Ce n'est pas une façon d'agir, nous ne pouvons pas travailler ensemble", a déclaré Storck très clairement au Krant van West-Vlaanderen.

Et il ne faut pas hésiter à parler de Didier Lamkel Zé. "Je connais aussi Lamkel Zé depuis longtemps. Rien à voir avec lui. Aucune discipline, il déjeunait ici quand il le voulait, j'ai entendu dire, et ainsi de suite. Alors il devrait jouer au tennis, le football est un sport d'équipe, hein. Je ne sais pas ce qui va lui arriver, s'il a effectivement un nouveau club, mais pour moi, il n'est plus un problème."