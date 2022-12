En pleine Coupe du monde, le Qatar soupçonné de corruption au sein des institutions européennes et mondiales à Bruxelles

Le parquet fédéral a lancé une enquête visant à contrer les actes de corruption venant du Qatar. Plusieurs interpellations et perquisitions ont été réalisées ce vendredi à Bruxelles.

Ce vendredi, une enquête exclusive du Soir et de Knack revèle que la justice belge a lancé des perquisitions visant une "organisation criminelle présumée", cette dernière s'étant infiltrée au Parlement européen et soupçonée "d'ingérence" dans la politique de l'Union européenne.

Cette enquête "soupçonne un pays du Golfe de tenter d’influencer les décisions économiques et politiques du Parlement européen", explique le parquet fédéral. Et cela, en "versant des sommes d’argent conséquentes ou en offrant des cadeaux importants à des tiers ayant une position politique et/ou stratégique significatives au sein du Parlement européen." Si aucun pays n'est cité par le parquet dans sa réponse, les informations recueillies par Le Soir et Knack l'affirment : il s'agirait bien du Qatar.

4 personnalités politiques, dont l’ancien eurodéputé Pier-Antonio Panzeri et le secrétaire général de la Confédération internationale des syndicats (Ituc), Luca Visentini, ont été interpellés. Selon les informations des deux médias, 500.000 euros en liquide auraient été retrouvés dans le domicile bruxellois de Panzeri.

Concernant le secrétaire général de l'Ituc, représentants plus de 200 000 travailleurs du monde entier, l'intérêt pour le Qatar pour l'approcher serait "de défendre 'sa' Coupe du monde de football tant décriée, et les progrès supposés de l’émirat sur les droits humains ou les conditions de travail des migrants", avancent les deux médias belges.