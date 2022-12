Le Cercle fait tomber Courtrai en amical

Ce samedi, à 13h30, le Cercle de Bruges et Courtrai s'affrontaient en amical sur la pelouse de Mouscron.

Après un début de match équilibré, Dessoleil a commis une faute dans le rectangle. Hotic n'a pas tremblé et a fait 0-1. Courtrai revient au score via Kadri. 1-1 à la mi-temps.

En seconde période, Selemani est monté à la place de Kadri côté courtraisien. C'est pourtant le Cercle qui a repris l'avantage, via Decostere. Les hommes de Miron Muslic menaient au terme des 90 minutes, mais Courtrai a eu l'occasion d'égaliser par après, puisque le match a duré 120 minutes. C'est Mbayo qui remis les deux équipes dos à dos. En fin de match, le Cercle a poussé et a vu ses efforts recompensés puisqu'Ueda a trompé Deman et offert la victoire aux Groen en Zwart.