Youssef En-Nesyri a fait mieux que Cristiano Ronaldo

Youssef En-Nesyri a été sacré homme du match contre le Portugal samedi. L'attaquant marocain a marqué l'unique but du match en première mi-temps d'une tête intelligente où il s'est élevé au-dessus de tout le monde.

Juste avant a mi-temps, En-Nesyri a reçu un centre de l'arrière gauche Yahya Attiat-Allah, qui a remplacé Noussair Mazroui, blessé. Le ballon semblait trop haut pour une tête, mais l'attaquant de Séville a déposé le ballon dans le but du gardien portugais Diogo Costa.

Ce but n'est pas sans rappeler celui que Cristiano Ronaldo avait inscrit contre la Sampdoria il y a plus de trois ans. Le Portugais, encore joueur de la Juventus à l'époque, a ensuite sauté à une hauteur de 2,54 mètres. BeIN Sports a depuis examiné de près le coup d'En-Nesyri. Il montre que le Marocain a battu Ronaldo. Il est arrivé d'une hauteur de pas moins de 2 mètres et 78 centimètres.