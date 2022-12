Chris Van Puyvelde vit un rêve au Maroc : "Je n'ai pas l'intention de quitter le Maroc"

L'ancien directeur technique de l'Union Belge, parti au Maroc, boit du petit lait.

Chris Van Puyvelde connaît son heure de gloire en tant que directeur technique du Maroc. Van Puyvelde a également travaillé pour l'Union Belge pendant de nombreuses années. Et il a vu lui aussi les Diables Rouges sombrer.

"Rétrospectivement, ils étaient dans le groupe de la mort, hein", a dit Van Puyvelde en riant à Het Nieuwsblad. "C'est évidemment une blague, mais ce qui est clair, c'est que c'était un groupe très énergique. Le Canada et la Croatie dégageaient beaucoup d'énergie et nous aussi. Ce n'est vraiment pas facile de jouer contre nous. De plus, pour aller loin, on a vu qu'il fallait que tout le monde augmente son niveau de jeu".

Ce n'est manifestement pas le cas. "Lukaku a été préparé à la vitesse de l'éclair, chapeau au personnel médical, mais il a manqué de rythme. S'il avait pu jouer d'abord un match amical, il aurait pu rentrer deux de ces trois balles contre la Croatie. Mais bon, je ne suis plus directeur technique. Et je sais que le poste est à nouveau vacant, mais je n'ai pas l'intention de partir d'ici."

Le Maroc joue sa demi-finale contre la France mercredi. La Croatie et l'Argentine s'affrontent déjà mardi.