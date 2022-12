Ronaldo voit la France aller jusqu'au bout : "Elle reste la grande favorite"

La légende brésilienne a dévoilé ses pronostics pour la suite et fin de la Coupe du monde.

Présent durant les matchs du Brésil à cette Coupe du monde, Ronaldo (46 ans) s'est confié sur ses favoris à la victoire finale lors d'une table ronde avec, notamment, l'AFP.

Si le Brésil est désormais éliminé, le double champion du monde 1994 et 2002 voit bien une autre équipe rafler la couronne mondiale : "Le Brésil n’est plus là. Mais la France, match après match, confirme son statut de favorite et je trouve qu’elle reste la grande favorite", a déclaré Ronaldo.

R9 est d'ailleurs sous le charme de Kylian Mbappé. "Il sait comment se servir de ses qualités, comment aller plus vite que les autres. Il a le temps, les qualités, il a soif et il a le talent pour conquérir tout cela (un deuxième titre en Coupe du monde), c’est sûr."

"J’aimerais bien que les Marocains gagnent mais je ne pense pas qu’ils y parviendront. Je pense que la France a une équipe très solide, que ce soit en défense, en attaque, au milieu..", a continué l'ancien attaquant. "C’est une belle histoire de football qu’une sélection africaine soit en demi-finale d’une Coupe du monde. J’ai vu les réactions au Maroc, ce que nous offre le football est très beau."