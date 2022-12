Le frère de Sofyan Amrabat se confie : "Il a vécu des moments difficiles au Club de Bruges, mais il est récompensé désormais"

Il est difficile de concevoir qu'un joueur qui a fait un flop au Club de Bruges intéresse désormais les plus grands clubs du monde. La carrière de Sofyan Amrabat n'a pas toujours été rose, mais l'équipe nationale est devenue son salut, estime son frère Nordin.

Dans cette Coupe du monde, Amrabat a déjà égalé les grands. "Je savais qu'il avait ça en lui, mais le montrer tous les trois jours... C'est très intelligent", a déclaré Nordin à NOS. "Bien sûr que je m'en rends compte, c'est pour ça que c'est émouvant. Que mes parents pleuraient, que mon petit frère est en demi-finale. Il est maintenant récompensé. Il a également connu des moments difficiles à Feyenoord et au Club de Bruges. Sa carrière ne s'est pas envolée comme une fusée."

Mais tout a changé lorsque Walid Regragui est devenu l'entraîneur national du Maroc. "Cet entraîneur est allé voir Sofyan en Italie et a regardé le match contre l'Inter. Puis ils sont sortis dîner à Florence, très détendus. Presque comme des amis. Il explique ce qu'il attend, et demande l'avis de Sofyan. Il a senti qu'il était très important pour lui. Ensuite, vous traversez le feu pour quelqu'un comme ça et il le fait très intelligemment."