Ronny Deila revient sur la mise à l'écart de Selim Amallah : "Le club est le patron, pas le joueur"

Le coach du Standard de Liège a accordé une interview à Eleven Sports durant le stage d'hiver à Marbella. Interrogé sur le prochain mercato, il s'est exprimé sur les probables arrivées au sein du noyau, mais aussi de ceux qui en ont été exclus, comme Selim Amallah.

Arrivé cet été au Standard de Liège, Ronny Deila a presque immédiatement apposé sa patte. A la mi-saison, malgré un mercato estival relativement discret, les Liégeois pointent à une très belle 7e place au classement général. Pour la deuxième partie de saison, les Rouches devront être armés au mieux, et cela passera sûrement par des renforts lors de la prochaine période de transferts.

"Je l'espère", a assuré Ronny Deila dans une longue interview accordée à Eleven Sports. "Je pense que tout le monde voit que nous progressons. Et je suis aussi une personne prévoyante. Les choses n'arrivent pas d'elles-mêmes si vous ne faites pas de changements. Tous ceux qui étaient là la saison dernière ont eu leur chance. Tant les joueurs que les membres du staff. Les erreurs arrivent. Un manque de qualité peut parfois arriver, mais vous devez y travailler. Les joueurs et les autres personnes qui veulent et peuvent apprendre auront toujours une place dans ce club tant que je serais là. Mais l'inverse est également vrai : si ce n'est pas le cas, cette personne freinera l'équipe."

"Je pense donc qu'il est important d'ajouter des joueurs à l'équipe, mais aussi de mettre sur le côté les joueurs et les membres du staff qui ne sont pas à leur place", a continué Deila, qui dans la foulée s'est assez logiquement fait questionner sur Selim Amallah, mis à l'écart du groupe suite à des désaccords avec la direction autour de sa prolongation de contrat.

"Je pense que c'est une chose vraiment triste", a regretté le Norvégien à propos du demi-finaliste à la Coupe du monde avec le Maroc. "Selim était l'un de nos meilleurs joueurs dans les matchs qu'il a joués, jusqu'à ce qu'on l'écarte du groupe. Mais il s'agit davantage de valeurs. Il faut en avoir certaines. Si tu n'as pas ça, alors que c'est plus important que le reste...Il faut avoir une identité claire. Le club est le patron, pas le joueur, pas l'entraîneur, pas le staff. Le club détermine la direction. Et si cela est clair, alors chacun sait exactement ce qu'il doit faire, comment se comporter et comment faire partie du Standard."

"Parfois, il faut prendre des décisions difficiles. Une nouvelle fois : l'équipe est plus importante que l'individu", a rappelé Deila. "Si quelqu'un se met au-dessus de l'équipe, il y a une problème dans le groupe. Vous pouvez remarquer qu'on s'est bien débrouillés sans Selim, même j'aurais préféré qu'il reste ici et joue pour le Standard parce qu'il nous rendrait meilleurs."