Andrej Kramaric lance la petite finale du Mondial : "Un match historique"

Ce samedi après-midi (16h), la Croatie affrontera le Maroc lors de la " petite finale » de la Coupe du monde.

L'attaquant croate Andrej Kramaric évoque l'importance de cette rencontre pour les Vatreni. "Quand je repense à ma jeunesse, je me souviens de 1998. On ne peut pas l'oublier. La victoire face aux Pays-Bas, c'était un match vraiment énorme, très important pour l'histoire du football croate. Maintenant nous sommes dans cette situation, c'est donc un match historique. Nous avons la chance de faire quelque chose de similaire et de faire quelque chose dont nous pourrons parler à nos enfants un jour, leur raconter cet exploit", a confié le joueur d'Hoffenheim en conférence de presse.

"Le Maroc ? Je ne suis pas surpris par ses résultats, on a vu après notre premier match (0-0) que c'est vraiment une bonne équipe. Ils jouent très dur, ils sont bien organisés, surtout défensivement, et ils ont beaucoup de talent devant. Pour eux, c'est la même situation que pour nous en 1998, ils donneront leur vie pour gagner la médaille. Je m'attends à un match similaire à celui de la phase de groupe avec beaucoup de combat. Personne n'a le droit de faire une erreur, car cela peut coûter cher dans un tel match", a conclu Kramaric.