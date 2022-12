Des renforts en route pour le Lierse ? Le président réagit

Le Lierse Kempenzonen voulait forcer une place parmi les six premiers de la Challenger Pro League. Avec une quatrième place, le club a répondu aux attentes.

Le président du Lierse Kempenzonen Luc Van Thillo lierse est satisfait du bilan de son équipe en Challenger Pro League.

Il faudra voir si le club accueille des renforts lors du mercato d'hiver. "Le staff sportif a fait son évaluation. Entre-temps, nous avons déjà engagé Thibaut Van Acker et Nils Schouterden pour un certain temps", a-t-il déclaré à Gazet van Antwerpen. "Si quelqu'un nous rejoint, il doit s'inscrire dans notre vision et le nouveau venu doit apporter une valeur ajoutée absolue par rapport au groupe actuel. Si une telle opportunité se présente, nous la saisirons. Mais nous n'allons certainement pas nous jeter aveuglément sur le marché des transferts."