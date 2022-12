Les U23 du Standard cueillis à froid par Lommel

Les Liégeois restent coincés en fond de classement.

Les Rouches entamaient la rencontre avec un seul changement par rapport à la défaite au Beerschot : Noah Dodeigne remplaçait Léandre Kuavita, suspendu après sa carte rouge. Les conditions étaient presque aussi compliquées qu'à Virton un peu plus tôt dans l'après-midi mais Kolbeinn Thordarson montrait que cela n'empâchait pas de proposer de jolis gestes. Sa chevauchée plein axe s'achevait par une frappe dans le plafond du but juste avant la mi-temps.

🎯 | Kolbeinn Thordarson knalt de bal onhoudbaar in doel! ☄️🇮🇸 #SL16LOM pic.twitter.com/8yTehyevsU — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) December 17, 2022

Un coup dur pour le Standard confirmé par le 0-2 inscrit par Stijn Wuytens quelques minutes après le retour des vestiaires. La frustration grandissait encore un peu plus en fin de match avec le 0-3 signé Metinho (90e) et la deuxième carte jaune d'Alexandro Calut. Avec cette sévère défaite, les U23 sont dixièmes de D1B, ils conservent malgré tout cinq points d'avance sur Virton, la lanterne rouge. De son côté, Lommel grimpe à la quatrième place, à cinq points du duo de tête constitué par Waasland Beveren et le Beerschot.