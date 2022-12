Qui de Lionel Messi ou de Kylian Mbappé (tous deux auteurs de 5 buts) sera le meilleur buteur du Mondial ? Les critères de départage pourraient pencher en faveur de Messi

Le match dans le match s'annonce passionnant.

Cela peut n'être qu'un détail mais avec cinq buts inscrits dans cette Coupe du Monde, Kylian Mbappé et Lionel Messi sont au coude à coude au classement des buteurs. Le trophée du meilleur artificier confirmerait encore un peu plus l'emprise sur le football de leur sélection et la place énorme qu'ils occupent dans la route vers le sommet du football mondial.

S'ils restent à égalité après la finale, la règle stipule que c'est celui qui a délivré le plus d'assists qui sera courronné. Un critère qui avantagerait Lionel Messi, auteur de trois offrandes dans le tournoi, contre deux à Kylian Mbappé. Le dernier critère étant le temps de jeu disputé pour arriver à ces statistiques. Derrière eux, Olivier Giroud et Julian Alvarez attendent en embuscade avec quatre buts chacun.