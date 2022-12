Bilal El Khannouss : ''Je suis très fier de mes débuts avec le Maroc"

Le Maroc n'a pas pu décrocher une médaille d'honneur lors de la Coupe du monde au Qatar, avec sa quatrième place. Mais les Lions de l'Atlas ont été tout de même devenu la révélation du tournoi en devenant le premier pays africain à aller aussi loin dans la compétition.

Bilal El Khannouss a fait partie de cette belle aventure et il a même pu jouer lors de la petite finale contre la Croatie. Le jeune joueur âgé de 18 ans a démontré ses qualités et a été à l'origine du premier but marocain. Cependant, sa perte de balle est également à l'origine du 2-1 de la Croatie, mais ce n'est qu'un petit bémol.

''Je suis très fier de mes débuts et du fait que nous soyons allés si loin dans le tournoi'', a déclaré El Khannouss à NOS. ''Contre Modric et Kovacic, ce n'était pas le match le plus facile. Ce sont deux des meilleurs milieux de terrain du monde. Maintenant, je dois garder les pieds sur terre et travailler dur. La réalisation de ce que nous avons fait ne viendra qu'au Maroc."