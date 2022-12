Anderlecht communique : finalement pas de huis-clos pour le derby contre l'Union Saint-Gilloise

Suite aux incidents du Clasico en octobre dernier, Anderlecht a été condamné à deux matchs à huis-clos. On pensait initialement que le déplacement à Bruges et la réception de l'Union Saint-Gilloise seraient impactés.

Après que ces sanctions aient été annoncées par le Conseil Disciplinaire, le RSC Anderlecht a réagi via communiqué et révélé que les rencontres concernées par ce huis-clos seraient le déplacement au Club de Bruges (15/01) et le match à domicile face à Zulte Waregem (18/01). Le derby face à l'Union Saint-Gilloise, qui se tient le 8 janvier au Lotto Park, n'est donc pas frappé par cette sanction. Un soulagement, cette rencontre étant très attendue par les supporters des deux clubs.

Le Sporting d'Anderlecht précise également qu'il ne fera pas appel de ces sanctions, pas plus que des 10.000 euros d'amende infligés au club. Cependant, le RSCA "estime que les sanctions imposées sont disproportionnées et regrette que la responsabilité soit presque intégralement placée sur le club. L'impact financier de ces sanctions est également énorme". Le club collaborera activement avec la police "et a lui-même déjà entamé deux procédures d'exclusion civile, et il entreprendra d'autres actions en justice".