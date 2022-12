Un match "un peu spécial" pour Felice Mazzu contre Anderlecht: "Mais on veut surtout relancer la machine"

S'il reconnait que le timing est particulier, Felice Mazzu n'aborde pas la rencontre de lundi avec un esprit de revanche. "Je ne regarde pas le passé", a insisté le T1 du Sporting en conférence de presse ce dimanche.

Hasard du calendrier, c'est par la réception du RSC Anderlecht que Felice Mazzu entame sa deuxième aventure carolo... deux mois à peine après avoir été remercié par la directin bruxelloise. "C'est un peu spécial par rapport au timing. Il n'y a eu quelques semaines entre le moment où on m'a fait quitter Anderlecht et le match de demain", reconnaît le nouveau coach des Zèbres.

"Ce qui compte, c'est le présent et le futur"

Mais Felice Mazzu l'affirme, son but n'est pas de prendre une quelconque revanche face à ses anciens joueurs. Je ne regarde plus ce qui se passe à Anderlecht. Je suis à Charleroi et je suis concentré sur Charleroi. Il ne faut pas regarder le passé, dans la vie, ce qui compte, c'est le présent et le futur", insiste-t-il.

Et l'objectif pour Charleroi, c'est de prendre des points, après une première partie de saison en-deça des ambitions. "C'est un match important contre une très bonne équipe. Un club qui a un statut, qui a de nombreux titres et on veut faire un bon match, gagner et essayer de relancer la machine."