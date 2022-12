Hans Vanaken porte chance à Kim Huybrechts à "Ally Pally" : "Je vais appeler le Club pour qu'il reste un peu plus longtemps"

Le meneur de jeu du Club de Bruges a profité de ses congés pour se rendre à Londres avec sa compagne. Outre-manche, il en a profité pour aller voir Kim Huybrechts.

Hans Vanaken a profité de ses vacances pour aller à Londres avec sa compagne Lauren Flemings. Et comme le championnat du monde de fléchettes s'y déroule, Vanaken était d'humeur à passer une soirée de fléchettes et à encourager notre compatriote Kim Huybrechts contre Peter Wright. "Heureusement qu'il y avait un Belge qui jouait ce soir", a déclaré Vanaken devant le micro de VTM. "Et je suis heureux d'avoir pu lui porter chance."

"Hans m'a envoyé un message pour me demander si je pouvais encore lui trouver une place", a déclaré Huybrechts. "Comme je suis un grand fan de football, mais pas de son club (Huybrechts est un grand fan de l'Antwerp, ndlr), je lui ai trouvé une place en coulisses. Il y avait beaucoup de Belges dans la salle, il pouvait donc regarder à son aise. Nous avons eu un contact visuel régulier pendant le match, Hans m'a également encouragé. C'était génial."

Vanaken semblait donc avoir porté chance à Huybrechts. Mais il doit retourner en Belgique vendredi prochain, juste avant le match entre Huybrechts et Van den Bergh. "Je vais appeler le Club de Bruges pour qu'il reste", a plaisanté Huybrechts.