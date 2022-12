Officiel : le Club de Bruges se sépare de Carl Hoefkens !

Carl Hoefkens ne sera plus sur le banc des Blauw en Zwart en 2023.

La reprise après-Coupe du monde a été très difficile pour Carl Hoefkens, éliminé sèchement de la Coupe de Belgique par le STVV (1-4), puis tenu en échec dans des circonstances toutes particulières par OHL (1-1).

Ces derniers jours, des discussions ont eu lieu en interne. La décision est finalement devenue officielle ce mercredi matin : Carl Hoefkens est limogé du Club de Bruges. Malgré une qualification historique en 8e de finales de la Ligue des Champions, le successeur d'Alfred Schreuder n'aura pas convaincu sur la scène nationale, où le Club pointe à une insuffisante 4e place, à 12 points du leader, Genk.

"Malgré un bon parcours en Ligue des champions, les performances et le niveau de jeu en championnat sont restés en deçà des attentes. La pause de la Coupe du monde n'a apporté aucune amélioration. Mercredi, le Club a été éliminé en Coupe de Belgique et lundi il n'a pas réussi mieux qu'un 1-1", explique le communiqué.

Vincent Mannaert, PDG du Club de Bruges, s'est quant à lui exprimé à ce propos : "Carl est un pur Clubman. Sa contribution et son engagement au Club NXT et en tant qu'assistant ont été grandement appréciés. Son rôle dans la campagne réussie de la Ligue des champions cette saison ne peut pas non plus être sous-estimé. Nos choix de l'été dernier n'ont pas permis d'atteindre le niveau de jeu et le résultat souhaités en championnat de Belgique et en coupe de Belgique. Nous travaillons maintenant sur la meilleure succession possible pour le Club."

Qui pour le remplacer, alors ? Récemment, nous vous révélions que le Club de Bruges sondait des coachs étrangers. Patience...