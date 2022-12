Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 31/12: Ronaldo - Mudryk - Durieux

Ce qu'il faut savoir sur Al Nassr, le club qui a choqué le monde en signant Cristiano Ronaldo

D'un coup, Al Nassr est devenu le club qui fait le plus parler de lui en cette fin d'année 2022. Et pour cause : les Saoudiens ont réussi le coup de force de faire venir Cristiano Ronaldo, quintuple Ballon d'Or. (Lire la suite)

Alessio Caufriez et Nathan Durieux quittent les Francs-Borains

Le RFC a annoncé deux départs ce vendredi. (Lire la suite)

Roberto De Zerbi s'emballe pour la pépite ukrainienne Mykhaylo Mudryk

Cité à Arsenal, Mykhaylo Mudryk pourrait bien agiter les futurs mercatos. L'attaquant ukrainien est le plus grand espoir de son pays, et Roberto De Zerbi, son ancien coach, est emballé. (Lire la suite)