Copa del Rey : Rodrigo libère le Real Madrid, Getafe et le Celta Vigo passent à la trappe

L'heure est aux 16es de finale de la Copa del Rey en Espagne.

La Nucia-Valence 0-3

Les troupes de Gennaro Gattuso se sont imposées sans sourciller sur le terrain de La Nucia, pensionnaire du 3e échelon espagnol, avec des buts signés Kluivert (3e), Moriba (31e) et Duro (72e).

Carthagène-Villarreal 1-5

Villarreal se déplaçait sur la pelouse de Carthagène, club de 2e division, et a su renverser une situation qui lui était défavorable à la pause. Mené par un but de Vazquez Perez (39e), le Sous-marin jaune s’est finalement largement imposé 5-1 grâce à des réalisations de Baena (49e), Danjuma (56e), Morales (61e), Chukwueze (85e) et Capoue (90e).

Espanyol-Celta Vigo 3-1

Dans le duel qui oppose l’Espanyol au Celta, les visiteurs ont ouvert le score via Paciencia (15e) avant que les Catalans ne reviennent au score après la pause Puado (53e). Les deux formations ont pris le chemin de la prolongation après ce partage. Darder (97e) et Ribaudo (118e) assuraient la qualification des Catalans.

Real Madrid-Cacereno 1-0

Eden Hazard était titulaire ce mardi soir tandis que Thibaut Courtois était laissé au repos par Carlo Ancelotti. C'est à la 68ème minute que le technicien italien décide de remplacer l'ancien capitaine des Diables Rouges par Álvaro Rodríguez. Une minute plus tard, Rodrygo ouvrait le score et libérait la Casa Blanca. Avec une équipe remaniée, le Real Madrid a assuré l'essentiel avec cette qualification.

CP CACEREÑO 0-1 REAL MADRID

⚽ 69' Rodrygo (#RMA)pic.twitter.com/rsh5plY3Fj — All goals replay (@goalsreplayg) January 3, 2023

Ceuta-Elche 1-0

Rodri (44e s.p.)

Gijon-Vallecano 2-0

Milovanovic (57e et 88e)

Levante-Getafe 3-2

Postigo (52e), Munoz (62e), Moraes (90e+1) ; El Haddadi (34e et 56ee)