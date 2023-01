Officiel : Le Beerschot perd l'un de ses milieux de terrain

Alors que le Beerschot trône à la première place de la Challenger Pro League et se trouve en bonne position pour retrouver la D1A la saison prochaine, le club anversois perd l'un de ses milieux de terrain titulaire, Ramiro Vaca.

En effet, le milieu offensif de 23 ans retourne dans son pays d'origine, en Bolivie, et s'engage dans le club de Bolivar. L'international bolivien (12 sélections) a disputé quinze rencontres toutes compétitions confondues cette saison (14 de Challenger Pro League, 1 de Croky Cup). Il a distillé deux passes décisives.

Bolivar, een club uit La Paz in Bolivia, neemt Ramiro Vaca definitief over.



De Boliviaanse middenvelder speelde anderhalf seizoen bij Beerschot. De club wenst hem veel succes in de toekomst.



Meer op onze site.

👉 https://t.co/JxxZQy4Dkg#WeAre13 #GraciasRamiro pic.twitter.com/jwU7LYksug