Un retour surprenant à l'entraînement côté Anderlecht

Alors qu'il est toujours en instance de départ, Sebastiano Esposito est de retour chez les Mauves.

On le pensait reparti vers l'Italie pour de bon. Sebastiano Esposito (20 ans), auteur d'une première moitié de saison très décevante, avait quitté la Belgique et une option était cherchée pour la seconde partie de saison. Mais en attendant, l'attaquant de l'Inter Milan est toujours officiellement prêté à Anderlecht, et a donc dû faire son retour à Neerpede. Sudpresse rapporte qu'Esposito s'entraîne donc désormais avec le groupe.

Absent des deux derniers matchs avant la Coupe du Monde (en Coupe contre le Lierse, et face à Genk), Esposito était sorti des plans de Robin Veldman. Son attitude détachée et peu impliquée avait fini par lui coûter cher, et sur le terrain, l'attaquant ne convainquait pas du tout. Sa chance : l'arrivée de Brian Riemer, dont on imagine qu'il voudra voir Esposito à l'oeuvre à l'entraînement. Alors que le RSCA peine à trouver le chemin des filets, qui sait...