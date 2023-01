📷 Radja Nainggolan a quitté l'Antwerp, mais n'a perdu son humour

Radja Nainggolan n'est plus un joueur de l'Antwerp. Parmi les nombreuses incartades qui ont amené cette séparation, une conduite sans permis. Au sujet de laquelle le Ninja a tout même plaisanté !

L'Antwerp se cherche des chauffeurs. C'est ce que le Great Old a annoncé via Instagram, à la recherche de personnes pouvant servir de chauffeurs aux jeunes joueurs des écoles de jeunes du club pour les amener à l'entraînement. Et c'est là qu'intervient...Radja Nainggolan. Le désormais ex-joueur de l'Antwerp a commenté sous la publication pour se porter volontaire. Lui qui avait été arrêté pour conduite sans permis, l'un des incidents ayant mené à son licenciement du Bosuil...

Visiblement, Nainggolan a pris le parti de rire de cette fin de parcours amère !