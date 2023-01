Le PSG va faire sans la MNM en Coupe de France : "C'était prévu"

Ce vendredi, le PSG se déplacera à Châteauroux pour son 32ᵉ de finale de la Coupe de France.

Ce vendredi, le PSG se déplacera sur le terrain de Châteauroux dans le cadre de la Coupe de France. Pour diverses raisons, Christophe Galtier va devoir faire sans son trio d'attaque. Kylian Mbappé est en effet au repos et se change les idées à New-York. Lionel Messi n'a repris les entraînements que ce mercredi à la suite des célébrations de la victoire de l'Argentine en Coupe du Monde.

Enfin, Neymar sera, lui aussi, absent et Christophe Galtier a expliqué cette absence en conférence de presse ce jeudi.

"La Coupe de France est un trophée important au club, le plus beau des trophées à mes yeux, il réunit l'ensemble du football français. Après la défaite à Lens, on s'est vite replongé dans le travail. On savait qu'on allait avoir beaucoup d'absences à un certain moment avec le retour du Mondial et les suspensions. J'ai souhaité qu'on réduise le nombre de joueurs dans le vestiaire. J'en suis très satisfait, ça permet de faire de la place aux jeunes joueurs. Mais, sur ce match post-Mondial, il y a des absents pour X raisons. On aura une équipe très compétitive demain."

"L'absence de Neymar (ce vendredi) était prévue, comme tous les joueurs présents au Mondial. On avait décidé que Ney allait traiter sa grosse entorse à la cheville dans cette période-là." Pour rappel, Achraf Hakimi manquera aussi cette rencontre, tout comme Nuno Mendes qui est blessé.