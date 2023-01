Un jeune talent du Club de Bruges intéresse l'Ajax Amsterdam

L'Ajax Amsterdam est visiblement très attentif à ce qui se passe au Club de Bruges.

D'une Venise du Nord à l'autre, il n'y a visiblement qu'un pas. Alors que l'Ajax Amsterdam s'intéressait supposément au profil de Vincent Mannaert,directeur sportif du Club de Bruges, c'est désormais un joueur des Blauw & Zwart qui y est cité. Selon le Nieuwsblad, l'Ajax suivrait le jeune et talentueux Abakar Sylla (20 ans) de près.

Le jeune défenseur central est arrivé de Côte d'Ivoire en 2021 et après quelques matchs avec le Club NXT, il a rapidement été promu au sein de l'équipe A. Cette saison, il est un titulaire régulier, qui n'a manqué que quelques matchs en raison de surcharge musculaire, puis d'une lourde suspension. Sylla a déjà été scouté par l'ancien attaquant Klaas-Jan Huntelaar, reconverti scout, et devrait encore l'être lors du topper de ce week-end entre Genk et Bruges. Un transfert cet hiver est cependant exclu, mais le Brugeois attire les regards et pourrait être la prochaine grosse vente de ce secteur.