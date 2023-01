"C'est difficile de dire maintenant si je vais rester" : Dante Vanzeir réagit à l'intérêt des New York Red Bulls

L'Union Saint-Gilloise pourrait perdre son buteur cet hiver.

Il est l'un des noms qui agite le mercato de l'Union Saint-Gilloise. Ne fermant pas la porte à un transfert, Dante Vanzeir est dans le viseur des New York Red Bulls, club de MLS. Interrogé par Het Laatste Nieuws sur l'intérêt du club américain, l'attaquant de 24 ans n'a pas cherché à démentir : "Il est normal qu’un intérêt se manifeste lors d’un mercato. Mais pour l’instant, je suis toujours à l’Union et c’est ce sur quoi je me concentre. Nous verrons à l’avenir si cet intérêt est concret. Mon agent, mon père et les personnes qui m’entourent s’en occupent. Si je me sens flatté? Oui, bien sûr. C’est plaisant car cela récompense mes performances. Mais je ne vais pas en rêver non plus” déclare-t-il.

L'ancien joueur de Genk confirme par la même occasion que les prochains jours seront déterminants pour la suite de sa carrière : "Amérique ou Europe, ça n’a pas d’importance pour moi. Le projet doit être très convaincant, sinon je n’ai pas envie de partir. Mais si quelque chose me convient à 100%, je suis assez grand pour décider. C’est difficile de dire maintenant si je vais rester, ou non". Auteur de 47 buts et 21 assists en 88 matchs pour les Unionistes, Dante Vanzeir serait une lourde perte pour l'actuel deuxième de D1A.