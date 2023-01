Coupe de France : le PSG s'en sort à Châteauroux, sans ses stars

Le PSG avait décidé d'envoyer une équipe B pour disputer les 32e de finale de la Coupe de France, à Châteauroux. Malgré cela, les champions de France l'ont emporté.

Pas de Neymar, pas de Messi, pas de Mbappé, au grand désespoir des supporters de Châteauroux ce vendredi. Seules stars présentes sur le terrain, Marquinhos, Keylor Navas ou encore Pablo Sarabia, auxquels on peut ajouter Sergio Ramos monté à la 65e minute. Malgré ces absences, le PSG prendra l'avance chez les pensionnaires de Ligue 2, via Ekitike à la 13e minute de jeu. Mais les Berrichons ne se laissent pas faire, et égalisent à la 37e : c'est 1-1 à la mi-temps, et on se dit que le PSG pourrait bien regretter d'avoir pris la Coupe par-dessus la jambe.

Le talent individuel parisien finira cependant par surnager : à la 78e, Soler fait 1-2, et Châteauroux ne reviendra plus. Juan Bernat fait 1-3 à la 90e+1, et le PSG se qualifie pour les 16es.