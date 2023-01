Messi et Ronaldo vont se retrouver : le PSG va jouer en Arabie Saoudite

Après la signature de Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite, on ne s'attendait pas à revoir Lionel Messi et le Portugais se recroiser de sitôt sur un terrain. Cela pourrait cependant être le cas.

Le 19 janvier prochain, le Paris Saint-Germain de Lionel Messi va en effet se rendre en Arabie Saoudite, pour y disputer un match amical de prestige. Le PSG y affrontera une équipe de joueurs issus des deux plus grands clubs du pays, Al-Hilal et Al-Nassr. Cristiano Ronaldo, qui n'est pas encore inscrit pour faire ses débuts en championnat d'Arabie Saoudite, devrait être de la partie si son physique le lui permet, et donc affronter son éternel rival Lionel Messi.

Notons que ce match crée polémique : si le PSG élimine Châteauroux en Coupe de France ce week-end, son prochain match de Coupe aura lieu le 23 janvier, et le club francilien aimerait donc faire déplacer cette rencontre, ne revenant d'Arabie Saoudite que le 20. Une demande qui ne passe pas. Qu'à cela ne tienne : c'est un noyau B, privé notamment de Messi, Neymar et Mbappé, qui se rendra à Châteauroux ce vendredi. Ce sera probablement encore le cas pour les 16es...