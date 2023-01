Le Standard "met de côté" son projet de nouveau stade

Pierre Locht, le CEO du Standard de Liège, s'est exprimé sur le projet de nouveau stade.

Invité sur le plateau de la chaîne d'information continue LN24, Pierre Locht a d'abord parlé des ambitions sportives du Standard. "L'objectif de cette saison est de faire mieux que l'année passée, ce qui n'est pas compliqué (14e à l'issue de la phase classique, ndlr). Cette saison, c'est bien parti. Nous devons retrouver les Play-offs, on verra si ça peut être les Europe play-offs ou les Champions' Play-offs. La saison prochaine, l'objectif c'est clairement les Champions' Play-offs, puisqu'ils repassent à 6. Et ensuite, à la fin de la saison prochaine, l'objectif sera de retrouver le football européen."

Pierre Locht a également évoqué le projet de nouveau stade. "Nous avions un projet prêt sur la table, avec un permis. Pour le moment, ce projet est mis de côté parce que l'analayse de rentabilité s'est avérée négative. On planche sur un nouveau projet. 777 Partners est un actionnaire américain, et l'attractivité d'un stade est très importante dans le sport américain. Nous penchons sur quelque chose qui sera peut-être réduit, mais dont les bénéfices pour le club seront certains et avérés."