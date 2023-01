Wouter Vrancken veut jouer sur les deux tableaux : "Nous avons encore et toujours faim"

Le coach de Genk l'assure : Genk jouera toutes les compétitions à 100%.

En Jupiler Pro League, le KRC Genk leader. Mais mercredi, c'est à nouveau l'heure de la coupe dans le Limbourg et la réception de l'Antwerp. Wouter Vrancken se projette dans le match.

Au tour précédent, le KRC Genk a éliminé le RSC Anderlecht à domicile. Encore une fois, Vrancken va chercher la victoire. "Nous voulons pouvoir utiliser à nouveau l'avantage du terrain pour ce prochain tour de la Croky Cup et espérons à nouveau le soutien de notre douzième homme", déclare l'entraîneur de Genk sur le site internet de son club.

Vrancken montre du respect pour l'adversaire. "L'Antwerp a investi dans des joueurs de qualité et forme un groupe solide. Ce ne sera pas un match facile, mais nous croyons en nous et en nos chances. Nous devons être aussi concentrés que dimanche dernier et chacun doit apporter ce que l'on attend de lui", déclare Vrancken.

Pour Genk, les matchs s'enchaînent très rapidement mais il ne considère pas cela comme un problème pour le moment. "Les rencontres vont se succéder lors des prochaines semaines mais je pense que cela ne nous fait pas de tort. Nous avons faim, je le ressens chaque jour à l'entraînement."