Hervé Renard répond aux rumeurs de candidature chez les Diables Rouges : "C'est totalement faux"

Plusieurs noms ont été cités pour reprendre la tête des Diables Rouges. Outre celui de Thierry Henry, le Nieuwsblad avait notamment mentionné Hervé Renard.

Cependant, le principal intéressé et actuel sélectionneur de l'Arabie saoudite a voulu mettre fin aux rumeurs en publiant un message sur les réseaux sociaux ce mercredi.

"L'information évoquant ma candidature au poste de sélectionneur de l'équipe nationale belge est totalement fausse", a-t-il écrit. Voilà qui a le mérite d'être clair après la mise au point de Thierry Henry sur le même sujet.

The news suggesting I presented a proposal to coach the Belgium National team is totally false.