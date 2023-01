Les arbitres de la 20ème journée et donc du Topper sont connus

Les arbitres de la prochaine journée de la Jupiler Pro League ont été annoncés. Club Bruges-Anderlecht et Union-Antwerp sont les plus belles affiches.

Wim Smet ouvrira la journée avec Westerlo-OHL. Bram van Driessche sera au sifflet de Seraing-Standard et Jan Boterberg sifflera KV Malines-KV Ostende. Lawrence Visser sera au Kehrweg pour Eupen-STVV.

Nathan Verboomen a été désigné pour siffler la rencontre entre Club Bruges et Anderlecht. Nicolas Laforge sifflera Union SG-Antwerp.

Find out the appointments for the next matchday of the @ProLeagueBE 🧐



🇳🇱 - https://t.co/78APG7zFtJ

🇫🇷 - https://t.co/yRB4wPaozY pic.twitter.com/ultgcSKKI7