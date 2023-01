Pour Olivier Deschacht, Vincent Kompany devait rester à Anderlecht

Le Sporting d'Anderlecht est dans la tourmente depuis plusieurs mois. Incapable d'enchaîner les bons résultats sportifs et d'établir un jeu transcendant sur le terrain, les Mauves sont dans la crise.

Les supporters sont furieux et plusieurs d'entre eux ont réclamé le départ du président Wouter Vandenhaute qu'ils estiment être le principal responsable de ces problèmes.

Dans l'émission De Afspraak, Olivier Deschacht est revenu sur ces moments difficiles vécus par les Mauves : "Si on veut être honnête, Wouter Vandenhaute a pris de mauvaises décisions. Il était peut-être sous le coup de l’émotion de la finale de la Coupe de Belgique perdue quand il s’est séparé de Vincent Kompany. Je crois que Kompany aurait dû rester."

"Ik denk dat Kompany nog coach had moeten zijn." @olideschacht over het vertrek van Vincent Kompany bij @rscanderlecht in #deafspraak pic.twitter.com/EzkpeSU6db