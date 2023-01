Steven Alzate avant le derby liégeois : "Nous voulons prendre notre revanche"

Le Standard de Liège se déplace au RFC Seraing ce samedi après-midi (16h). Un derby qui s'annonce chaud puisque les Rouches vont prendre leur revanche après la déroute subie au match aller.

Il y a un parfum de revanche dans l'air à Liège. Après sa défaite au match aller (0-2), le Standard veut absolument remporter le derby contre Seraing ce samedi après-midi (16h). "Nous avons travaillé dur cette semaine car nous savons que c'est un match important. À vrai dire, chaque rencontre est primordiale mais aussi compliquée à disputer. Nous savons ce que nous devons faire", a confié Steven Alzate en conférence de presse. "Il y a évidemment un sentiment de revanche qui nous habite après cette défaite à Sclessin. C'était un mauvais jour ! Affronter Seraing est toujours compliqué et ce sera un match physique. Nous voulons prendre ces trois points", a prévenu l'international colombien.

Jouer au Pairay n'est jamais facile, le terrain est petit et pentu. Au surplus, c'est la plus mauvaise pelouse de D1A. Quel sera le résultat après une semaine pluvieuse ? "Ça change des terrains de Premier League, c'est sûr. Mais il faut s'adapter et j'ai déjà vécu cela il y a quatre ans lors de mon prêt à Swindon Town en League Two (D4 anglaise). Une atmosphère similaire avec des vestiaires étroits et une petite enceinte. Il faut tout simplement se concentrer sur son jeu dans ce cas-là et gagner chaque duel et chaque seconde balle. Se battre et faire preuve d'une grosse mentalité", a conclu Alzate.