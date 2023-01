Vincent Kompany a tenté d'attirer une star de Genk à Burnley

Le coach de Burnley a failli séduire un nouveau joueur de Pro League.

Membres de la nouvelle génération des coachs belges, Vincent Kompany et Wouter Vrancken ont vu leur cote monter ces derniers mois et s'entendent plutôt bien. L'actuel coach de Genk a d'ailleurs rendu visite à Vince the Prince du côté de Burnley il y a quelques jours. Notamment pour parler d'Anouar Ait El Hadj, en partance vers Genk et bien connu de Vincent Kompany ? Wouter Vrancken n'a pas voulu confirmer cette hypothèse : "On parle de beaucoup de joueurs. Vincent et moi aimons en fait les mêmes profils de joueurs" a-t-il répondu au Laatste Nieuws.

Avant d'enchaîner sur un échange entre les deux hommes il y a quelques mois : "Je vais vous donner un scoop : au début de la saison, il m'a également demandé quels étaient mes projets avec Mike Trésor. Si je n'avais pas besoin de lui, je devais lui faire savoir". 5 buts et 13 assists plus tard, le milieu offensif est devenu incontournable à Genk. De quoi donner à raison à son coach dans sa volonté de ne pas vouloir le céder en début de saison.