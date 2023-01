Vrancken était l'invité de Kompany à Burnley : "Il est obsédé par le jeu"

On l'a vu avant et après les matchs ces dernières années... Vincent Kompany et Wouter Vrancken s'entendaient très bien. La semaine dernière, l'entraîneur de Genk a également tweeté qu'il rendait visite son nouveau copain à Burnley.

"Vincent et moi avons noué des liens ces dernières années. Vous parlez toujours à votre collègue avant et après les matchs. Nous avons matché", explique Wouter Vrancken à Het Laatste Nieuws. "Nous avons la même vision du jeu. C'est formidable de voir que Vincent a également mis en place cette vision dans une compétition comme la Championship. Parfois, les choses sont un peu plus directes qu'ici à Anderlecht, mais ses principes d'Anderlecht restent intacts." Burnley mène la danse en D2 anglaise et Vrancken a également été autorisé à visiter le complexe d'entraînement la semaine dernière suite à une invitation de Vincent Kompany. "J'ai fini par être là toute la journée. Ils se préparaient juste pour le match contre Stoke. Et, vous remarquez à quel point Kompany est obsédé par le jeu. Par exemple, leur analyse vidéo va très loin, avec encore plus de monde. Vais-je également inviter Kompany à Genk ? Compte tenu de leur programme tueur, ce sera plus difficile."