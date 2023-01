Qui est Yira Sor, le nouvel attaquant supersonique du Racing Genk ?

Acheté 6,5 millions d'euros cet hiver par le Racing Genk, Yira Sor (22 ans) fait déjà beaucoup parler de lui.

Déjà sur les tablettes de Genk l'été dernier, Sor avait finalement été retenu par son club tchèque du Slavia Prague. Après une demi-saison assez décevante tant en compétition nationale que sur la scène européenne, marquée par une longue absence et des stats plutôt anecdotiques, Sor débarque enfin dans le Limbourg. L'occasion de découvrir ce joueur aussi rapide que prometteur.

Du Nigéria à la République tchèque

Yira Sor débute sa carrière professionnelle au sein du club nigérian du 36 Lion FC, établi à Lagos. Sans briller sur la scène nationale du point de vue de son palmarès, le club se construit une certaine réputation de par les joueurs qu'il forme et qu'il envoie vers les championnats européens. Certains se souviendront sans doute d'Imoh Ezekiel, qui a été formé au 36 Lion FC avant de rejoindre les rangs du Standard de Liège. Peter Olayinka (ex-La Gantoise et Zulte-Waregem) et Yusuf Lawal (ex-Lokeren) font office d'autres exemples, de même qu'un certain Qudus Suleiman Olarenwaju dit "Messi", transféré fut un temps chez les U19 d'Anderlecht.

© photonews

Le club s'ouvre plus particulièrement vers le championnat de République tchèque (la Fortuna Liga), à en croire les nombreux transfrerts réalisés ces dernières années. En février 2021, Yira Sor effectue alors le grand bond et arrive au Banik Ostrava avec le statut d'international U20 avec le Nigéria. Au sein d'un modeste club se battant contre la relégation, Sor érprouve bien évidemment quelques difficultés à s'acclimater au football tchèque. Sur 10 matchs disputés, il n'est titulaire qu'à deux reprises et ne parvient qu'à distribuer un seul assist.

Mais la saison suivante, Sor montre de plus en plus de belles choses. Le Banik joue cette fois les premières places du classement et le Nigérian marque 4 buts et délivre 5 assists toutes compétitions confondue sur la première partie de saison.

Transfert au grand Slavia Prague, et explosion en Conference League

Sor joue son dernier match avec le Banik face au grand Slavia Prague...avant de rejoindre le club de la capitale tchèque et septuple champion national, pour 1,2 million d'euros.

Sor découvre alors peu de temps après la Conference League, où le Slavia Prague dispute les barrages de la Conference League face au Fenerbahce. Directement, Sor délivre un assist lors du match aller qui verra ses nouvelles couleurs vaincre les Stambouliotes sur le score de 2-3. Dans un match retour de fou, Sor fera bien mieux, en plantant un doublé dans une nouvelle victoire 3-2 et qualifiant les Tchèques en huitièmes de finale de la compétition.

En quarts, face aux Autrichiens du LASK, Sor récidive et marque un doublé lors d'une victoire 4-1. Inarrêtable, il marque à nouveau et distribue un assist au retour, perdu 4-3 mais qualifiant tout de même le Slavia en demi-finales de la première Conference League de l'histoire. Le match aller face aux Néerlandais du Feyenoord Rotterdam est intense : 3-3, avec un nouveau but et un nouvel assist de Sor qui enflamme la rencontre. Le Feyenoord de Cyriel Dessers éliminera finalement les Tchèques à l'issue du match retour, avec une victoire 1-3.

Malgré ce total fou de 6 buts et 3 assists en 6 matchs de Conference League, Sor ne trouvera pas le chemin des filets en Fortuna Liga. Il devra attendre les play-offs pour le titre pour marquer sur la scène nationale avec le Slavia. Ironie du sort, ce sera face...au Banik Ostrava.

Des débuts en fanfare

En difficulté dernièrment au Slavia avant son transfert, le Nigérian s'est annoncé de la plus belle des manières au public limbourgeois. Avec une action magnifique, sur laquelle il a déboulé à toute vitesse de son flanc droit, dribblé 3 joueurs, et trompé le pauvre Sammy Bossut d'une frappe lourde qui a d'abord heurté la barre avant de rentrer au fond des filets.

Le show Yira Sor ne fait commencer. Rendez-vous ce mardi soir, 20h45, face à Westerlo pour admirer les oeuvres du noouveau feu follet sur le flanc droit du KRC Genk.

👋 | Yira Collins Sor a soigné ses débuts en #JPL . 🥵⚡ #GNKZWA pic.twitter.com/ieR8DVSLuP — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) January 14, 2023