Ce mercredi soir, il y avait un choc au programme en bas de classement entre Courtrai et Seraing lors de la 21ème journée de Jupiler Pro League. Ce sont les Kerels qui se sont imposés 3-2 à domicile contre les Métallos lors d'une rencontre riche en occasions.

Courtrai a ouvert la marque via une tête d'Avenatti mal négociée par Martin (9e). Néanmoins, les Métallos ont vite comblé leur retard par Vagner, qui a transformé un penalty accordé pour une faute d’Avenatti sur Bernier (18e). Mais les locaux ont repris l'avantage après un tir de Messaoudi dévié sur Tshibuabua (24e). En début de seconde période, Seraing a été réduit à dix après l'expulsion de Moustapha Mbow (54e). Cela n’a pas empêché Vagner de signer un doublé sur coup franc (60e). Mais Selemani, trouvé au second poteau par Cristalino Atemona, a définitivement redonné l’avance aux Kerels (63e).

"C'était un match très intense. Jusqu'au carton rouge, nous avons fait un bon match, puis nous nous sommes rendus la tâche difficile. Nous avions un homme de plus, mais ça ne s'est pas vu dans le jeu. Je veux voir plus de contrôle à l'avenir", a simplement lancé Bernd Storck à l'issue de la rencontre.

Kristof D'Haene était quant à lui plus euphorique après la victoire des siens. "Il y a un nouvel élan dans l'équipe. Tout le monde fait preuve de résilience et de grinta. L'entraîneur s'y attend également et vous le remarquez après le coup de sifflet. Quelque chose de nouveau est né à Courtrai, j'en suis heureux. Heureusement que nous gardons les trois points à la maison, car ils sont mérités. Contre Malines et Ostende, nous devons à nouveau prendre le plus de points possible."