Yannick Carrasco au Barça, ca se confirme !

Bientôt la fin du feuilleton ?

Yannick Carrasco va-t-il quitter l'Atlético cet hiver ? Les dernières informations laissent à croire qu'un départ est de plus en plus à l'ordre du jour.

Son agent, Pini Zahavi, avait déclaré à la presse flamande que des négociations étaient en cours. Si, dans un premier temps, le départ de Carrasco vers le FC Barcelone devait être lié à l'arrivée de Memphis Depay vers l'Atlético Madrid, il ne serait maintenant plus question d'un quelconque échange.

Marca et El Larguero révèlent que Carrasco va bel et bien rejoindre les rangs du Barça, et cela dans le cadre d'un prêt avec option d'achat. A la fin de la saison, le Barça aurait alors la possibilité de signer définitivement le Diable Rouge pour 20 millions d'euros.

Si l'Atlético était désireux de garder Carrasco, ce dernier aurait récemment refusé une prolongation de son contrat - courant actuellement jusqu'en 2024 -, ne laissant plus d'autre choix au club de le laisser partir vers le concurrent barcelonais.